Министр нефти ИРИ: низкие цены на нефть делают невыгодными иностранные инвестиции

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Низкие цены на нефть делают невыгодными иностранные инвестиции в государства богатые нефтью. Такое мнение высказал в интервью иранским журналистам министр нефти страны Бижан Намдар Зангене по итогам министерской встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не удовлетворены нынешней ценой на нефть. Члены ОПЕК должны сотрудничать и договариваться о справедливой цене на энергоноситель, устраивающей все страны-участницы организации, - приводит телеканал Пресс-ТВ реакцию министра на решение оставить уровень добычи нефти на прежнем уровне. - Существующая цена делает нереальными иностранные инвестиции в богатые нефть государства". В ходе заседания в Вене Зангене провел ряд переговоров с крупнейшими мировыми нефтяными компаниями, заинтересованными в инвестициях и возвращении на иранский рынок, в том числе с Shell, Eni, Total и "ЛУКОЙЛ".

Накануне ОПЕК проигнорировала избыток в поставках нефти на мировой рынок и низкие цены, оставив совокупный уровень добычи на показателе в 30 млн баррелей в день.

По словам Зангене, хотя цена на нефть немного "оправилась", поднявшись с $50 в январе до $62 за баррель в настоящее время, однако большинство членов ОПЕК договорились считать "справедливой" ценой $75 за баррель, отметил министр.

Иранский министр также повторил позицию Тегерана, который намерен увеличить добычу сырья на 500 тыс. баррелей в день в течение двух месяцев сразу после отмены санкций и на 1 млн баррелей в сутки в течение шести-семи месяцев после отмены действующих ограничений.