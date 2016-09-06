Министр нефти: Иран устроит цена нефти на уровне 55 долларов/баррель

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Бижан Зангане считает, что цена нефти на уровне 55 долларов США за баррель является вполне удовлетворительной для ОПЕК и самого Ирана в частности, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Эта цена делает добычу нефти членами ОПЕК рентабельной, экономически выгодной и эффективной, удерживая конкурентов от повышения их уровня добычи", - сказал Б.Зангане, добавив, что большинство членов организации заинтересованы в цене на нефть в диапазоне 50-60 долларов за баррель.

Свои заявления министр сделал после встречи с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. В ходе встречи стороны обсудили последние события на рынке нефти, вопрос заморозки объемов добычи, а также детали российско-саудовского соглашения по стабилизации цен на нефть. По словам иранского представителя, Тегеран поддерживает любые меры, нацеленные на стабилизацию рынка.