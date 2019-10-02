Министр нефти Ирана: Санкции США не повлияли на добычу газа в стране

Санкции США не повлияли на добычу газа и строительные проекты в Иране.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на Российской энергетической неделе заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Санкции не повлияли на нашу добычу и проекты по строительству. В этом году мы увеличим добычу на месторождении в южной части Ирана до 70 млн кубометров в сутки. Санкции никак не влияют на этот проект и нашу добычу в южном регионе", - сказал министр.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая 2019 года действие этих исключений завершилось.