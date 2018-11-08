Министр нефти Ирана: Цены на нефть вырастут в ближайшее время

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшее время цены на нефть вырастут из-за санкций США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его мнению, повышение цен на нефть неизбежно, поскольку санкции США против Ирана приведут к дефициту предложения топлива на мировом рынке.

"Естественным образом в ближайшее время мы станем свидетелями увеличения цены на нефть", - заявил министр.

Как отметил Зангане, правительство США в преддверии выборов начало поставлять топливо на рынок из своих запасов и искусственно снизило цену на нефть и бензин.

"Увы, ближайшие месяцы станут непростым периодом для импортеров нефти", - добавил Зангане.