Министр нефти: Иран поддержит любые усилия для стабилизации цен на нефть

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Иран поддержит любые усилия для стабилизации цен на нефть, в том числе сотрудничество между странами-производителями, входящими и не входящими в ОПЕК.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане по итогам переговоров с министром нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, министром нефти Ирака Аделем Абдель Махди и министром энергетики Катара Мухаммедом бен Салех ас-Садом в Тегеране.

Бижан Зангане заявил, что поддерживает инициативу заморозить добычу нефти для стабилизации цен в качестве первого из нескольких шагов, которые следует предпринять.