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    Министр нефти: Иран поддержит любые усилия для стабилизации цен на нефть

    Бижан Зангане заявил, что поддерживает инициативу заморозить добычу нефти для стабилизации цен

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Иран поддержит любые усилия для стабилизации цен на нефть, в том числе сотрудничество между странами-производителями, входящими и не входящими в ОПЕК. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане по итогам переговоров с министром нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, министром нефти Ирака Аделем Абдель Махди и министром энергетики Катара Мухаммедом бен Салех ас-Садом в Тегеране.

    Бижан Зангане заявил, что поддерживает инициативу заморозить добычу нефти для стабилизации цен в качестве первого из нескольких шагов, которые следует предпринять.

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