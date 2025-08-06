Министр нефти Ирака: В ближайшие дни возобновится экспорт по трубопроводу Джейхан

Экспорт нефти из Ирака по трубопроводу Джейхан (Турция) возобновится сегодня или завтра.
Как передает Report, об этом в интервью Иракскому информагентству заявил министр нефти страны Хайан Абдул Гани.
"В провинции Киркук запущен ряд проектов по развитию и восстановлению нефтяных станций. Сегодня или завтра мы возобновим экспорт нефти по турецкому трубопроводу Джейхан. На начальном этапе объем экспорта составит 80 тыс. баррелей в сутки, после заключения соглашения с Курдистаном", - отметил он.
По его словам, удалось увеличить пропускную способность нефтеперекачивающей станции на 25,6 тыс. баррелей в сутки.
"Общая мощность станции на севере Киркука теперь достигла 90 тыс. баррелей в сутки", - сообщил министр.
Отметим, что нефтепровод Киркук-Джейхан остановил работу в феврале 2023 года после сильного землетрясения.