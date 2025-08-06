Министр нефти Ирака: В ближайшие дни возобновится экспорт по трубопроводу Джейхан

Экспорт нефти из Ирака по трубопроводу Джейхан (Турция) возобновится сегодня или завтра.

Экспорт нефти из Ирака по трубопроводу Джейхан (Турция) возобновится сегодня или завтра.

Как передает Report, об этом в интервью Иракскому информагентству заявил министр нефти страны Хайан Абдул Гани.

"В провинции Киркук запущен ряд проектов по развитию и восстановлению нефтяных станций. Сегодня или завтра мы возобновим экспорт нефти по турецкому трубопроводу Джейхан. На начальном этапе объем экспорта составит 80 тыс. баррелей в сутки, после заключения соглашения с Курдистаном", - отметил он.

По его словам, удалось увеличить пропускную способность нефтеперекачивающей станции на 25,6 тыс. баррелей в сутки.

"Общая мощность станции на севере Киркука теперь достигла 90 тыс. баррелей в сутки", - сообщил министр.

Отметим, что нефтепровод Киркук-Джейхан остановил работу в феврале 2023 года после сильного землетрясения.