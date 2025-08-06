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Министр нефти Ирака: В ближайшие дни возобновится экспорт по трубопроводу Джейхан

Министр нефти Ирака: В ближайшие дни возобновится экспорт по трубопроводу Джейхан Экспорт нефти из Ирака по трубопроводу Джейхан (Турция) возобновится сегодня или завтра.
Энергетика
6 августа 2025 г. 16:19
Министр нефти Ирака: В ближайшие дни возобновится экспорт по трубопроводу Джейхан

Экспорт нефти из Ирака по трубопроводу Джейхан (Турция) возобновится сегодня или завтра.

Как передает Report, об этом в интервью Иракскому информагентству заявил министр нефти страны Хайан Абдул Гани.

"В провинции Киркук запущен ряд проектов по развитию и восстановлению нефтяных станций. Сегодня или завтра мы возобновим экспорт нефти по турецкому трубопроводу Джейхан. На начальном этапе объем экспорта составит 80 тыс. баррелей в сутки, после заключения соглашения с Курдистаном", - отметил он.

По его словам, удалось увеличить пропускную способность нефтеперекачивающей станции на 25,6 тыс. баррелей в сутки.

"Общая мощность станции на севере Киркука теперь достигла 90 тыс. баррелей в сутки", - сообщил министр.

Отметим, что нефтепровод Киркук-Джейхан остановил работу в феврале 2023 года после сильного землетрясения.

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Версия на азербайджанском языке İraqın neft naziri: "Ceyhan boru kəməri ilə ixrac yaxın günlərdə bərpa olunacaq"
Версия на английском языке Iraqi oil minister: Ceyhan pipeline exports to resume in coming days

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