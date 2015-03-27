Министр нефти Ирака предсказал цены на нефть до 70 долларов за барр. к концу года

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/Министр нефти Ирака Адель Абдель Мехди заявил, что мировые цены на нефть к концу 2015 года могут достичь 70 долларов за барр. Об этом Мехди заявил в интервью Reuters.

«В январе цены достигли дна, и ниже они уже не могут опуститься. Теперь они растут, медленно, но неуклонно. Они продолжат расти, и к концу года могут достичь 70 долларов», - сказал Мехди.

Резкое падение мировых цен на нефть сократило государственные доходы Ирака, побуждая страны ОПЕК пересмотреть контракты с нефтяными компаниями.

В четверг цены на нефть марки Brent на бирже ICE Futures (майские фьючерсы) на максимуме достигала 59,78 долларов за барр., что на 3,30 долларов или на 5,8% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Это произошло после того, как Саудовская Арабия и ее союзники по коалиции арабских государств (Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, Египет, Иордания, Судан, Марокко и Пакистан) начали воздушные удары по позициям шиитских повстанцев в Йемене.

Военная операция вызвала опасения, что ситуация в регионе может нарушить мировые поставки нефти, однако Мехди заявил, что воздействие событий в Йемене на котировки нефти будет недолгим. «Политические вопросы могут дать некоторый толчок к росту цен, но он будет иметь временный эффект», — сказал он.