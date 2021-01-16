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Министр нефти Ирака ожидает нефть во втором квартале по $60

Министр нефти Ирака ожидает нефть во втором квартале по $60 Ихсан Абд аль-Джаббар, министр нефти Ирака, ожидает, что цена на нефть к началу второго квартала текущего года может достигнуть 60 долларов США за баррель при широком распространении вакцин от коронавируса.
Энергетика
16 января 2021 г. 07:07
Министр нефти Ирака ожидает нефть во втором квартале по $60

Ихсан Абд аль-Джаббар, министр нефти Ирака, ожидает, что цена на нефть к началу второго квартала текущего года может достигнуть 60 долларов США за баррель при широком распространении вакцин от коронавируса.

Как передает Report, об этом министр заявил в интервью телеканалу al-Sharqiya

"Если вакцины от коронавируса получат широкое распространение, в значительной степени на больших рынках, как КНР и Индия, то, как я ожидаю, в начале второго квартала цена на нефть подберется к 60 долларам", — заявил Абд аль-Джаббар в интервью телеканалу al-Sharqiya.

Он отметил, что пандемия коронавируса и связанная с ней череда локдаунов в разных странах сейчас являются определяющими факторами в динамике цен на нефть. "Если не будет вакцин — локдауны будут продолжаться", — сказал министр.

По его словам, средняя цена продажи различных сортов иракской нефти на данный момент превышает 53 доллара США за баррель. При этом в бюджете Ирака на 2021 года заложена цена на нефть на уровне 42 долларов США за баррель, по примеру ряда соседних стран.

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