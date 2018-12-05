Министр нефти Ирака: До соглашения о сокращении добычи нефти еще далеко

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Странам ОПЕК+ еще далеко до консенсуса, рано говорить о сокращении добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

Комментируя вопрос о консенсусе по поводу сокращения добычи министр нефти Ирака отметил, что говорить о соглашении еще рано.

"У нас еще много работы впереди, преждевременно говорить о решении", - сказал министр.

При этом он выразил надежду, что консенсус будет достигнут.

Отметим, что в Вене 5 декабря проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. 6 декабря эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.