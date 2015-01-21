​Министр нефти Ирака: Цены на нефть достигли минимума и вряд ли опустятся

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Цены на нефть достигли минимума и вряд ли продолжат опускаться. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня министр нефти Ирака Адель Абдель Махди на энергетической конференции в Кувейте.

"На данный момент нет каких-либо экономических обстоятельств, оправдывающих столь сильное и постоянное падение цен на нефть", - подчеркнул Махди.

Нефть в Нью-Йорке подешевела во вторник на 2,3 доллара США. Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене 46,39 долларов.

К закрытию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на 85% до 47,99 долларов за баррель.