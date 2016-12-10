Министр нефти Ирака: Cделка относительно сокращения добычи нефти практически достигнута

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Cделка членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, относительно сокращения добычи нефти практически достигнута.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал министр нефти Ирака Джабар аль-Луайби.

Отметим, что сегодня в Вене проходит встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации, на которой обсуждается вопрос сокращения добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи и странами, не входящими в организацию, — на 600 тысяч баррелей в день.

Азербайджан также участвует на заседании.