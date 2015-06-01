​Министр нефти: Ирак заинтересован в сотрудничестве с SOCAR

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с делегацией во главе с министром нефти Ирака Адилем Абдуль-Махди.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече Р.Абдуллаев выразил уверенность, что данный визит внесет важный вклад в развитие азербайджано-иракских отношений.

А.Абдуль-Махди отметил важную роль нефтегазового сектора в экономике Азербайджана и Ирака, заявил о более вековом опыте обеих государств в данной области. Иракский министр сказал, что осведомлен о том, что промышленным путем первая нефть была добыта именно в Азербайджане, и напомнил, что первая нефтяная скважина была пробурена в Ираке в начале прошлого века.

Отметив важную роль новой нефтяной стратегии в развитии Азербайджана, иракский министр заявил о развитии энергетической политики, приносящей Азербайджану большие социально-экономические достижения, и добавил, что иракцы с чувством гордости следят за развитием Азербайджана, как дружественной страны.

Затем гость проинформировал о нынешнем положении в нефтегазовой промышленности Ирака, коснулся предстоящих обязательств, отметил, что обновление инфраструктуры является приоритетом. Министр выразил заинтересованность в сотрудничестве с имеющей большой опыт в данной сфере компанией SOCAR, утвердившей себя в мировой нефтегазовой промышленности как серьезная компания.

Адиль Абдуль-Махди выразил уверенность в том, что начавшийся ранее диалог в ходе визита Ровнага Абдуллаева в Ирак развивается и даст ощутимые результаты.

Президент SOCAR заявил о существовании широких возможностей для сотрудничества и отметил, что гостям будет представлена возможность для знакомства с производственными сферами компании и осуществляемыми проектами.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг интересующих стороны вопросов.