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    Министр нефти Египта внезапно прибыл в Иран

    В ходе своего неожиданного визита министр нефти Тарик аль-Мулла собирается договориться о поставках нефти

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Египетский министр нефти Тарик аль-Мулла совершил крайне необычную поездку в Иран, который считается давним противником Египта, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В ходе своего неожиданного визита министр собирается договориться о поставках нефти.

    Каиру нужны новые договоренности о закупках сырья после того, как в прошлом месяце Саудовская Аравия прекратила экспорт нефти в Египет. Официально Эр-Рияд не объясняет, почему были прекращены поставки. Договор между странами предусматривал поставки 700 тысяч тонн нефти ежемесячно в течение пяти лет. Сумма сделки составляет 23 млрд долларов США.

    Отношения между Египтом и Саудовской Аравией ухудшились на фоне сирийского кризиса.

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