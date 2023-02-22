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Министр: Не разработанные ресурсы АЧГ обеспечат устойчивое развитие Азербайджана до 2050 года

Министр: Не разработанные ресурсы АЧГ обеспечат устойчивое развитие Азербайджана до 2050 года Еще не разработанные запасы блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли"(АЧГ) в объеме 400 миллионов тонн обеспечат устойчивое развитие Азербайджана до 2050 года.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 11:43
Министр: Не разработанные ресурсы АЧГ обеспечат устойчивое развитие Азербайджана до 2050 года

Еще не разработанные запасы блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли"(АЧГ) в объеме 400 миллионов тонн обеспечат устойчивое развитие Азербайджана до 2050 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов во время выступления на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев своей решимостью, стратегическим видением, высокими лидерскими качествами не только исполнил завещание отца, став архитектором устойчивого развития нашей страны, территориальной целостности и новых геополитических реалий в регионе, но и с большим успехом поднял энергетическую политику Азербайджана на новый уровень.

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Версия на английском языке Minister: Untapped resources of ACG will ensure sustainable development of Azerbaijan until 2050
Версия на азербайджанском языке Nazir: "AÇG-nin hələ işlənməmiş ehtiyatları 2050-ci ilədək Azərbaycanın davamlı inkişafını təmin edəcək"

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