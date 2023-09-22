Министр: Направление нефтегазовых доходов на диверсификацию экономики увеличивает нашу мощь

Направление нефтегазовых доходов на диверсификацию экономики и расширение ненефтяного сектора обуславливает устойчивое развитие Азербайджана и увеличивает его экономическую мощь.

Направление нефтегазовых доходов на диверсификацию экономики и расширение ненефтяного сектора обуславливает устойчивое развитие Азербайджана и увеличивает его экономическую мощь.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию (SOCAR), об этом заявил председатель Наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии по случаю профессионального праздника ”Дня нефтяника“ во дворце ”Гюлистан".

Он передал поздравления президента Ильхама Алиева с "Днем нефтяника" и подчеркнул, что национальная нефтяная стратегия, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно реализуемая сегодня под руководством главы государства, еще больше укрепляет международные позиции страны, способствует устойчивому развитию экономики, играет исключительную роль в повышении уровня материального благосостояния населения.

На мероприятии также приняли участие министр энергетики Пярвиз Шахбазов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, президент SOCAR Ровшан Наджаф, бывший генеральный директор BP лорд Джон Филип Браун, региональный президент по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, бывший президент компании Equinor по Азербайджану Тор-Ивар Педерсен и другие официальные лица.