Министр: Мы надеемся через 2-3 года начать строительство IAP

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "Надеемся, что через 2-3 года мы будем готовы начать строительство Ионическо-Адриатического газопровода (IAP)".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам министр экономики Черногории Драгица Секулич, находящаяся с визитом в Баку.

Она отметила, что за последние годы проект IAP значительно продвинулся: "Работы в странах-участницах проекта значительно продвинулись. В Хорватии они уже на определенной стадии, в Черногории и Албании - на стадии подготовки. Мы уже завершаем планирование и проектирование. Надеемся, что через 2-3 года мы будем готовы начать строительство. Проект является приоритетным для этой части Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить работы".

Министр добавила, что проект IAP имеет важное значение для газификации страны. По словам Д. Секулич, Азербайджан является дружественной страной для Черногории, что подтверждают различные проекты. Коснувшись связей с SOCAR, она отметила, что с момента создания проекта непрестанно ощущают помощь и поддержку компании.

Отметим, что IAP присоединится к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Газопровод будет проложен по территории Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии. Газопровод длиной 516 км протянется от хорватского Сплита до албанского Фиери. Пропускная способность IAP составит примерно 5 млрд кубометров газа в год.

В августе прошлого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина и Черногория подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP).