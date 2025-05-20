Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ

Молдова заинтересована в привлечении азербайджанских компаний и с большим интересом приглашает их к участию в тендерах на строительство ветряных и солнечных электростанций

Молдова заинтересована в привлечении азербайджанских компаний и с большим интересом приглашает их к участию в тендерах на строительство ветряных и солнечных электростанций

Об этом в интервью Report сказал министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Министр отметил, что правительство Республики Молдова приветствует участие иностранных инвесторов, вне зависимости от их страны происхождения.

Для поддержки инвесторов в секторе ВИЭ в Молдове действуют три ключевых механизма, обеспечивающих гарантированный выкуп произведенной электроэнергии и способствующих возврату вложений, отметил Д.Жунгиету. Во-первых, система net billing, которая с 1 января 2024 года заменила прежнюю модель net metering, применяется к малым производителям, вырабатывающим энергию для собственного потребления. Во-вторых, фиксированный тариф сроком на 15 лет - предоставляется проектам мощностью до 1 МВт (для солнечной генерации) или до 4 МВт (для ветровой), без необходимости участия в аукционе. В-третьих, фиксированная цена на 15 лет, распределяемая через аукцион - применяется к проектам мощностью выше 1 МВт (солнечные) или 4 МВт (ветровые).

"Дополнительно компании могут реализовывать проекты на условиях свободного рынка, без участия в конкурсных процедурах. Мы стремимся обеспечить прозрачные и предсказуемые условия для всех инвесторов и рассчитываем, что азербайджанский бизнес станет активной частью энергетической трансформации Молдовы", - резюмировал Д.Жунгиету.

По его словам, в настоящее время Молдова завершает оценку результатов первого тендера на строительство ветряных и солнечных электростанций общей установленной мощностью 165 МВт.

"Осенью планируется запуск нового гибридного тендера, который будет включать как установку дополнительных генерирующих мощностей из возобновляемых источников, так и систем хранения энергии. В настоящее время специалисты Министерства энергетики проводят анализ потребностей энергосистемы и разрабатывают технические параметры для будущего конкурса. Кроме того, оператор системы передачи электроэнергии, компания Moldelectrica, в этом году проведет отдельный тендер на оказание услуг по балансировке энергосистемы", - сообщил Д.Жунгиету.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.