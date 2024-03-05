Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу

Молдова выиграет от проекта по экспорту зеленой электроэнергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря, подписанный между правительствами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии.

Молдова выиграет от проекта по экспорту зеленой энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря, соглашение о чем подписано между правительствами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

"Предполагается, что транспортироваться электроэнергия будет из Азербайджана через Грузию в Румынию. Но, конечно, косвенно Молдова выиграет от этого, потому что мы упорно работаем над созданием прочных связей с румынской энергетической системой и в конечном итоге стать частью европейского энергетического рынка", - сказал он.

И таким образом, по словам министра, даже если поставки электроэнергии будут идти непосредственно на румынский рынок, это также окажет влияние и на молдавский.

С полной версией интервью можно ознакомиться можно ознакомиться здесь.