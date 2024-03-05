О нас

Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу

Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу Молдова выиграет от проекта по экспорту зеленой электроэнергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря, подписанный между правительствами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии.
Энергетика
5 марта 2024 г. 15:45

Молдова выиграет от проекта по экспорту зеленой энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря, соглашение о чем подписано между правительствами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

"Предполагается, что транспортироваться электроэнергия будет из Азербайджана через Грузию в Румынию. Но, конечно, косвенно Молдова выиграет от этого, потому что мы упорно работаем над созданием прочных связей с румынской энергетической системой и в конечном итоге стать частью европейского энергетического рынка", - сказал он.

И таким образом, по словам министра, даже если поставки электроэнергии будут идти непосредственно на румынский рынок, это также окажет влияние и на молдавский.

С полной версией интервью можно ознакомиться можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
4 марта 2024 г. 17:39
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
4 марта 2024 г. 13:08
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
4 марта 2024 г. 12:08
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
1 марта 2024 г. 15:08
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi