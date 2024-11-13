Министр: Мобилизованы все возможности для реализации проектов по возобновляемой энергетике

Азербайджан мобилизовал все свои возможности для реализации конкретных проектов по возобновляемым энергетическим ресурсам в короткие сроки.

Азербайджан мобилизовал все свои возможности для реализации конкретных проектов по возобновляемым энергетическим ресурсам в короткие сроки.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на мероприятии "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая ядерную энергетику" в рамках COP29.

Министр отметил, что Азербайджан нацелен на увеличение доли возобновляемых источников в энергопроизводстве до 30,5% к 2030 году.

"Мы намерены продолжать увеличивать эту долю и шире использовать возобновляемые источники энергии в Азербайджане. В азербайджанском секторе Каспийского моря сосредоточен большой потенциал альтернативной энергии, и мы стремимся задействовать его для обеспечения глобальной энергетической безопасности", - сказал Шахбазов.

Министр также коснулся вопроса сотрудничества Азербайджана со странами региона в энергетическом секторе.

"Мы участвуем в проекте "Зеленый энергетический коридор", который простирается до Европейского Союза. Мы также участвуем в важных проектах по зеленым энергетическим коридорам между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Этим проектом мы нацелены соединить Азербайджан со странами Центральной Азии. Вся эта работа будет способствовать не только энергетической безопасности, но и энергетической трансформации", - подчеркнул Шахбазов.