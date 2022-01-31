Министр Михайлович: ЮГК позволил доставить азербайджанский газ в Европу

Южный газовый коридор является одной из важнейших систем транспортировки природного газа, позволившим обеспечить европейские страны газом из Азербайджана по трубопроводному маршруту.

Южный газовый коридор является одной из важнейших систем транспортировки природного газа, позволившим обеспечить европейские страны газом из Азербайджана по трубопроводному маршруту.

Об этом в интервью Report сообщила вице-премьер - министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Зорана Михайлович.

По ее словам, развитие ЮГК способствовало не только повышению уровня безопасности поставок газа в Европейские страны, но и соединению существующих систем газопроводов в южной и Юго-Восточной Европе (путем строительства соответствующих интерконнекторов), чтобы обеспечить подачу природного газа с Каспия.

“На предстоящем восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора будет рассмотрена роль природного газа в энергетическом переходе в свете новых директив ЕС, а также препятствия для перехода к низкоуглеродной экономике”, - добавила министр. Она отметила, что Консультативный совет позволил поддержать развитие Южного газового коридора на многостороннем уровне и найти адекватные решения для его реализации посредством тесного сотрудничества между государствами-участниками.

По словам З. Михайлович, продолжается реализация проекта строительства газопровода с Болгарией, который соединит Сербию с Южным газовым коридором: “В наши планы также входит подключение ко всем системам газопроводов по соседству”.

“Для стран, которые не богаты природным газом, диверсификация маршрутов и источников поставок является необходимостью и стратегическим интересом для повышения их энергетической безопасности. Cербия активно работает над достижением этой цели. С вводом в эксплуатацию трубопровода "Балканский поток" в 2020 году начались поставки в Сербию и Венгрию со стороны Болгарии, что является дополнительным направлением поставок природного газа”, - отметила министр Михайлович.

Восьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится 4 февраля в Баку. Как и в предыдущие годы, ожидается участие всех компаний-участников Южного газового коридора, включая SOCAR, BP, TPAO и других, а также представителей таких стран, как Турция, Грузия, Болгария, Италия, Великобритания, США, Греция и Албания. Среди потенциальных участников Сербия, Румыния, Хорватия, Черногория, Венгрия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, не исключено участие представителей и других стран.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.