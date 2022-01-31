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Министр Михайлович: ЮГК позволил доставить азербайджанский газ в Европу

Министр Михайлович: ЮГК позволил доставить азербайджанский газ в Европу Южный газовый коридор является одной из важнейших систем транспортировки природного газа, позволившим обеспечить европейские страны газом из Азербайджана по трубопроводному маршруту.
Энергетика
31 января 2022 г. 15:27
Министр Михайлович: ЮГК позволил доставить азербайджанский газ в Европу

Южный газовый коридор является одной из важнейших систем транспортировки природного газа, позволившим обеспечить европейские страны газом из Азербайджана по трубопроводному маршруту.

Об этом в интервью Report сообщила вице-премьер - министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Зорана Михайлович.

По ее словам, развитие ЮГК способствовало не только повышению уровня безопасности поставок газа в Европейские страны, но и соединению существующих систем газопроводов в южной и Юго-Восточной Европе (путем строительства соответствующих интерконнекторов), чтобы обеспечить подачу природного газа с Каспия.

“На предстоящем восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора будет рассмотрена роль природного газа в энергетическом переходе в свете новых директив ЕС, а также препятствия для перехода к низкоуглеродной экономике”, - добавила министр. Она отметила, что Консультативный совет позволил поддержать развитие Южного газового коридора на многостороннем уровне и найти адекватные решения для его реализации посредством тесного сотрудничества между государствами-участниками.

По словам З. Михайлович, продолжается реализация проекта строительства газопровода с Болгарией, который соединит Сербию с Южным газовым коридором: “В наши планы также входит подключение ко всем системам газопроводов по соседству”.

“Для стран, которые не богаты природным газом, диверсификация маршрутов и источников поставок является необходимостью и стратегическим интересом для повышения их энергетической безопасности. Cербия активно работает над достижением этой цели. С вводом в эксплуатацию трубопровода "Балканский поток" в 2020 году начались поставки в Сербию и Венгрию со стороны Болгарии, что является дополнительным направлением поставок природного газа”, - отметила министр Михайлович.

Восьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится 4 февраля в Баку. Как и в предыдущие годы, ожидается участие всех компаний-участников Южного газового коридора, включая SOCAR, BP, TPAO и других, а также представителей таких стран, как Турция, Грузия, Болгария, Италия, Великобритания, США, Греция и Албания. Среди потенциальных участников Сербия, Румыния, Хорватия, Черногория, Венгрия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, не исключено участие представителей и других стран.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.

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Версия на английском языке Minister Mihajlovic: SGC allowed delivering Azerbaijani gas to Europe

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