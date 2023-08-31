Министр: Месторождение "Абшерон" внесет большой вклад в укрепление экономического потенциала нашей страны

Сегодня происходит событие исторического значения для Азербайджана - церемония подачи первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Сегодня происходит событие исторического значения для Азербайджана - церемония подачи первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "Х".

"Деятельность газоконденсатного месторождения "Абшерон" внесет большой вклад в реализацию энергетического потенциала нашей страны, доставку азербайджанского газа на международные рынки, укрепление экономического потенциала страны. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в это знаменательное событие, и желаем им успехов", - написал министр.