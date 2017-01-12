Министр: Мальта надеется на реализацию дальнейших проектов с SOCAR

Валетта.12 января. REPORT.AZ/ Мальта надеется на реализацию совместных проектов с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в будущем.

Как сообщает командированный в Мальту корреспондент Report, об этом заявил министр в офисе премьер-министра Мальты Конрад Мицци на церемонии по случаю поставки компанией SOCAR Trading первой партии LNG для проекта LNG-to-Power (Liquified Natural Gas, от сжиженного природного газа к электроэнергии) в Мальте.

Он подчеркнул, что участие в международном проекте такого масштаба является большим достижением для страны: “С вводом в эксплуатацию Делимарской электростанции Мальта не только войдет в первые ряды производителей экологически чистой энергии, но и сможет предложить самые конкурентоспособные тарифы на электроэнергию в Европе”.

Что касается SOCAR, он отметил важную роль компании в проекте в двух аспектах - в качестве акционера с долей 33% в международном консорциуме ElektroGas Malta и в качестве единственного поставщика газа.

В то же время К.Мицци подчеркнул, что они удовлетворены сотрудничеством с таким партнером как SOCAR и рассчитывают на реализацию дальнейших проектов с азербайджанской компанией.

Отметим, что консорциум Electrogas Malta, 33% акций которой владеет SOCAR Trading, осуществляет строительство парогазовых турбин (CCGT) мощностью 200 МВт, а также установок для принятия, хранения LNG и для регазификации. Этот проект реализуется на площадке Делимарской электростанции вблизи Марсашлокк в юго-восточной части Мальты. После завершения проект покроет 50% потребности Мальты в электроэнергии.

Природный газ будет подаваться через установку регазификации. SOCAR Trading будет поставлять необходимые для процесса LNG и оборудование.

Новая парогазовая электростанция является частью инициативы правительства Мальты по переходу на менее дорогой природный газ и уменьшению зависимости от тяжелого дизельного топлива для производства электроэнергии.