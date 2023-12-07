Министр: Львиная доля инвестиций Великобритании в Азербайджан вложена в энергосектор

С 1995 по первое полугодие 2023 года Великобритания вложила в Азербайджан 35 млрд долларов США инвестиций, большая часть которых - 33 млрд долларов, были направлены в энергетический сектор.

С 1995 по первое полугодие 2023 года Великобритания вложила в Азербайджан 35 млрд долларов США инвестиций, большая часть которых - 33 млрд долларов, были направлены в энергетический сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на 6-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Великобритании и Северной Ирландии.

Министр отметил, что основными статьями импорта из Великобритании являются оборудование, транспортные средства, черные металлы, продукция фармацевтики и химической отрасли.

По словам Шахбазова, в Соединенное Королевство Азербайджаном было инвестировано 2 миллиарда долларов США. "В основном Великобритания экспортирует нефть, удобрения и различное оборудование. Учитывая улучшение инвестиционного климата в нашей стране, мы ждем дальнейшего роста инвестиций со стороны Британии. Соединенное Королевство является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане".

Сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече обсуждается сотрудничество между двумя странами в экономике, вопросах энергоперехода, здравоохранении, строительстве инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологиях, кибербезопасности, цифровой экономике и пр.