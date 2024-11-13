Министр: Кыргызстан заинтересован в участии в поставках зеленой энергии в Азербайджан из стран Центральной Азии

Кыргызстан приветствует инициативу создания коридора зеленой энергии для ее поставок в Азербайджан из Казахстана и Узбекистана через Каспийское море, заинтересован в участии в проекте для экспорта собственной энергии.
Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.
"Мы заинтересованы, потому что Центральная Азия - это Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, мы работаем в едином кольце, энергетическом кольце. И если соседнее государство будет связано с Азербайджаном, это для нас тоже большой рынок для реализации собственной электроэнергии", - сказал Ибраев.
По его словам, энергосистемы центрально-азиатских стран объединены в единое кольцо со времен СССР и до сих пор работают в таком формате.
"Поэтому мы очень заинтересованы в таких проектах", - сказал Ибраев.