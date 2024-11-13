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Министр: Кыргызстан заинтересован в участии в поставках зеленой энергии в Азербайджан из стран Центральной Азии

Министр: Кыргызстан заинтересован в участии в поставках зеленой энергии в Азербайджан из стран Центральной Азии Кыргызстан приветствует инициативу создания коридора зеленой энергии для ее поставок в Азербайджан из Казахстана и Узбекистана через Каспийское море, заинтересован в участии в проекте для экспорта собственной энергии.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 15:56
Министр: Кыргызстан заинтересован в участии в поставках зеленой энергии в Азербайджан из стран Центральной Азии

Кыргызстан приветствует инициативу создания коридора зеленой энергии для ее поставок в Азербайджан из Казахстана и Узбекистана через Каспийское море, заинтересован в участии в проекте для экспорта собственной энергии.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

"Мы заинтересованы, потому что Центральная Азия - это Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, мы работаем в едином кольце, энергетическом кольце. И если соседнее государство будет связано с Азербайджаном, это для нас тоже большой рынок для реализации собственной электроэнергии", - сказал Ибраев.

По его словам, энергосистемы центрально-азиатских стран объединены в единое кольцо со времен СССР и до сих пор работают в таком формате.

"Поэтому мы очень заинтересованы в таких проектах", - сказал Ибраев.

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