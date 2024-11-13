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Министр: Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования

Министр: Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 10:44
Министр: Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования

Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

"В Баку действует хороший завод по выпуску кабельной продукции, она нас интересует. Мы покупали ранее высоковольтные кабели из Азербайджанской республики. Поэтому сегодня хотим возобновить поставки", - сказал министр.

По его словам, Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана и различных видов энергетического оборудования.

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Версия на азербайджанском языке Taalaybek İbrayev: “Qırğızıstan Azərbaycandan kabel məhsulları və enerji avadanlıqlarının tədarükündə maraqlıdır” - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Minister: Kyrgyzstan interested in supplies of cable products, energy equipment from Azerbaijan

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