Министр: Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования

Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования.

Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана кабельной продукции и энергетического оборудования.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

"В Баку действует хороший завод по выпуску кабельной продукции, она нас интересует. Мы покупали ранее высоковольтные кабели из Азербайджанской республики. Поэтому сегодня хотим возобновить поставки", - сказал министр.

По его словам, Кыргызстан заинтересован в поставках из Азербайджана и различных видов энергетического оборудования.