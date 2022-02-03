Министр: Консультативный совет создает возможности для углубления сотрудничества в сфере "зеленой энергии"

В рамках VIII заседания Консультативного совета “Южного газового коридора” в Министерстве энергетики состоялись встречи с делегациями, возглавляемыми заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава и исполнительным директором

В рамках VIII заседания Консультативного совета “Южного газового коридора” в Министерстве энергетики состоялись встречи с делегациями, возглавляемыми заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гава и исполнительным директором TAP AG Лукой Шиппати.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, с заместителем министра Ваннией Гава были обсуждены вопросы усиления роли Южного газового коридора в устойчивом обеспечении энергетической безопасности, развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах в рамках стратегического партнерства, участия итальянских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях, а также расширения сотрудничества в формате Консультативного совета по возобновляемым источникам энергии.

Подчеркнув важное значение природного газа для устойчивого энергоснабжения и перехода энергии, заместитель министра отметила важность сотрудничества страны с Азербайджаном на следующем этапе развития TAP.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что благодаря азербайджанскому природному газу итальянские потребители обеспечиваются природным газом по более выгодным ценам.

Министр также отметил, что предстоящее заседание Консультативного совета Южного газового коридора впервые будет посвящено вопросам энергетического перехода: “Это заседание создает возможности для развития Южного газового коридора как проекта, отвечающего глобальным вызовам и целям “углеродного нейтралитета”, и углубления нашего полезного сотрудничества с партнерами в рамках Консультативного совета в области “зеленой энергии”. Только благодаря инвестициям в ветроэнергетику на море можно экономить 400 млн кубометров газа в год, и эти объемы могут быть направлены на экспорт.”