Министр: ​Казахстан выступает за консенсус в ОПЕК+

Казахстан выступает за взаимовыгодный консенсус в сделке ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, об этом заявил в среду глава Минэнерго республики Нурлан Ногаев.

"Казахстан за консенсус. Мы все понимаем, где есть согласие и взаимосогласованные действия, там всегда есть возможность определить будущее. Казахстан выступает за то, чтобы все принятые решения удовлетворили все стороны", - сказал Ногаев журналистам.

Текущее соглашение ОПЕК+ подразумевает общее снижение добычи нефти стран ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки до конца первого квартала 2020 года от уровня октября 2018 года. На переговорах в Вене в конце минувшей недели страны ОПЕК+ и не ОПЕК не договорились о продлении сделки после первого квартала 2020 года, что привело к обвалу мировых цен на нефть. Сейчас Brent торгуется по 37,03 долларов США за баррель, WTI - 34,13 долларов США за баррель.