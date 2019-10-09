Министр: Казахстан может прокачивать по BTC до 4 млн тонн нефти в будущем

В настоящее время Казахстан не обладает значительными ресурсами. Но в будущем он может транспортировать 1-4 млн тонн нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Как сообщает Report, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил об этом в Баку, коснувшись переговоров о возобновлении транзита казахстанской нефти по BTC.

"Рост ресурсов Казахстана связан с тремя крупными проектами – "Качаган", "Тенгиз" и "Карачаганак". В результате расширения месторождения Тенгиз в 2022-23 годах ожидается увеличение добычи нефти на 12-13 млн тонн в год. Тогда можно будет транспортировать большие объемы нефти в этом направлении. В настоящее время речь идет о ресурсах других казахстанских месторождений. С этих месторождений по BTC можно транспортировать 1-4 млн тонн нефти в год. SOCAR Trading и казахстанская компания ведут соответствующие переговоры. Тарифы сейчас рассматриваются, и я верю, что результат будет достигнут к концу года".

Он отметил, что в условиях низких цен на нефть на мировом рынке следует искать более эффективные направления.