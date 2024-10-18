Министр: К 2030 году долю "зеленой энергии" можно довести до 34,7%

К 2030 году долю "зеленой энергии" можно довести до 34,7%.

К 2030 году долю "зеленой энергии" можно довести до 34,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова в газете "Азербайджан".

По его словам, в Азербайджане на основе анализов компаний Tetra Tech (США), EPRA (Турция) и CESI (Италия) в настоящее время принимаются соответствующие меры по укреплению национальной сети и максимальной интеграции возобновляемой энергии

"В этом отношении предусматривается финансирование мер по усилению сети в основном за счет кредита Всемирного банка как часть проекта AZURE, который включает прокладку линий электропередач для подключения к сети солнечных и ветровых электростанций мощностью 1 ГВт, строящихся компанией Masdar, а также строительство подстанции "Навахи" 500/300 кВ. Также одним из приоритетов является установка энергонакопительных систем мощностью 300 МВт. Последнее исследование показывает, что с помощью мер по усилению сетей к 2030 году можно будет довести мощность возобновляемой энергии в энергосистеме до 2 250 МВт, а долю "зеленой энергии" - до 34,7%", - добавил Шахбазов.