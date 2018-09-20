Министр: Иран наложит вето на любое решение ОПЕК, противоречащее интересам государства

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Иран заявил, что наложит вето на любое решение ОПЕК, которое наносит ущерб Исламской Республике.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр нефти Бижан Намдар Зангане.

По его мнению, некоторые производители нефти пытаются создать альтернативный форум поставщиков, который поддерживает враждебную политику США в отношении Тегерана.

Министр сказал, что соглашение о сокращении добычи нефти, подписанное в 2016 году не работает, и комитет ОПЕК, который собирается встретиться в эти выходные в Алжире, не имеет права вводить новую схему поставок.

"Я заблокирую любое решение ОПЕК, представляющее малейшую угрозу для Ирана. Любой вердикт о заключении нового производственного соглашения со стороны министерского мониторингового комитета ОПЕК будет недействительным, так как решения могут приниматься только в присутствии всех членов ОПЕК и на основе общего консенсуса", - сказал Бижан Намдар Зангане.

Напомним, что 23 сентября состоится встреча министерского комитета ОПЕК+ в Алжире. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет присутствовать на встрече.