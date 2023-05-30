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Министр: Инвесторам в Азербайджане стоит рассмотреть проекты использования зеленой энергии в отоплении

Министр: Инвесторам в Азербайджане стоит рассмотреть проекты использования зеленой энергии в отоплении Внедрение солнечных энергетических систем, небольших мощных мобильных солнечных и аккумуляторных энергетических систем, солнечных и теплонасосных энергетических систем для теплиц, энергетических систем для теплового использования энергии биомассы в здания
Энергетика
30 мая 2023 г. 16:19
Министр: Инвесторам в Азербайджане стоит рассмотреть проекты использования зеленой энергии в отоплении

Внедрение солнечных энергетических систем, небольших мощных мобильных солнечных и аккумуляторных энергетических систем, солнечных и теплонасосных энергетических систем для теплиц, энергетических систем для теплового использования энергии биомассы в зданиях и реализация ряда других проектов должны быть рассмотрены частным сектором и инвесторами в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на общественных обсуждениях на тему "Зеленая энергия и экология. Перспективы развития бизнеса".

По его словам, в прошлом году Азербайджан присоединился к Декларации о глобальном обязательстве по безотходному производству: "В настоящее время в нашей стране начата работа по постепенному созданию модели "нулевых отходов", то есть управления, включающего все процессы от раздельного сбора и временного хранения отходов до переработки. В то же время подготовлен проект закона о механизме ответственности производителя, который создает обязательство для производителей и импортеров повторно использовать и утилизировать отходы".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanda investorlar "yaşıl enerji"dən istilik məqsədli istifadə üçün layihələri nəzərdən keçirməlidir"

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