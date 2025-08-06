Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК

Румыния убеждена, что расширение Южного газового коридора (ЮГК) критически важно, особенно для стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Румыния убеждена, что расширение Южного газового коридора (ЮГК) критически важно, особенно для стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Об этом в интервью Report сказал новоназначенный министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван.

"Им необходимы как значительные дополнительные объемы газа, так и новые поставщики. Эти государства нуждаются в надежной альтернативе существующим маршрутам, и у многих из них уже имеется инфраструктура, способная быть интегрированной в расширенную сеть ЮГК", - пояснил министр.

Среди ключевых объектов он выделил газопровод BRUA, интерконнектор Яссы-Унгены-Кишинев, реверсные мощности Трансбалканского коридора, а также надежные межсистемные соединения с соседними странами: "Сейчас реализуются новые важные проекты, такие как газопровод Черное море-Подишор и расширенный интерконнектор Арад-Сегед, которые дополнительно усиливают возможности поставок газа из акватории Черного моря, Каспийского региона, а также через терминалы СПГ в Турции и Греции в Центральную и Восточную Европу".

Б.Иван отметил, что в текущих реалиях, когда Европа остро нуждается в стабильных и диверсифицированных источниках энергии, Румыния особенно высоко ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности континента.

"Азербайджан играет ключевую роль в развитии ЮГК и последовательно наращивает объемы поставок на европейский рынок. В целом, ЮГК за последние четыре года зарекомендовал себя как надежная и стратегически важная газотранспортная система. Сегодня, на фоне сохраняющихся вызовов, он способен и должен сыграть еще более значимую роль в обеспечении Европы энергоресурсами", - добавил министр.

По его словам, данный крупномасштабный проект является взаимовыгодным, поскольку таким образом диверсифицируется география экспорта азербайджанского газа и укрепляется энергетическая безопасность Европы.

"Участвующие страны должны проявить общее стремление к реализации столь масштабной инициативы, предварительно проведя всесторонний анализ всех аспектов, которые этот проект расширения повлечет за собой. Конечно, в условиях нестабильной и непредсказуемой энергетической ситуации для успешной реализации этого проекта необходимы общее политическое видение, решимость и готовность к координации усилий", - подчеркнул Б. Иван.

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