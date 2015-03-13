​Министр: Хотя цены на газ упали, Турция намерена продолжать проект TANAP

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Хотя на мировом рынке параллельно с нефтью упали также цены на газ, правительство Турции намерено продолжить проект Трансанатолийского газопровода (TANAP)".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз.

По его словам, в реализации данного проекта официальная Анкара надеется на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) и BP: "Угрозы и возможности подобных проектов неиссякаемы. Мы реализуем проект путем применения западных стандартов, не нанося вреда экологии. TANAP является стратегическим проектом, который не будет подвержен воздействию сырой нефти. Я не говорю, что воздействия сырой нефти не будет, однако наше решение окончательное. Надеюсь, что к концу 2018 года шахденизским газом смогут пользоваться как в Турции, так и в Европе. Кроме того, мы увеличили нашу долю в "Шахдениз" и на Каспии. Мы не сожалеем об этом, а наоборот гордимся и создаем почву для Турции на 2040-2050 годы".

Напомним, что сегодня в Анкаре в связи с проектом TANAP между компаниями BOTAŞ, SOCAR и BP состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании. В данном проекте SOCAR обладает долей в 58%, BOTAŞ - 30%, а BP- 12%.