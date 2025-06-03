Министр: Гвинея-Бисау готовит стратегию нефтегазового сотрудничества с Азербайджаном

Гвинея-Бисау разрабатывает рамочную стратегию сотрудничества с Азербайджаном в области нефтегазового сектора.

Гвинея-Бисау разрабатывает рамочную стратегию сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр окружающей среды, биоразнообразия и действий по борьбе с изменением климата Гвинея-Бисауна Вириату Луиш Суареш Кассама в кулуарах 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"В нашей стране есть нефть и газ, но их добыча пока не начата. Азербайджан обладает значительным опытом в этой области, поэтому мы начали разрабатывать рамочную стратегию сотрудничества по данному направлению",- сказал он.