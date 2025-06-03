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Министр: Гвинея-Бисау готовит стратегию нефтегазового сотрудничества с Азербайджаном

Министр: Гвинея-Бисау готовит стратегию нефтегазового сотрудничества с Азербайджаном Гвинея-Бисау разрабатывает рамочную стратегию сотрудничества с Азербайджаном в области нефтегазового сектора.
Энергетика
3 июня 2025 г. 11:08
Министр: Гвинея-Бисау готовит стратегию нефтегазового сотрудничества с Азербайджаном

Гвинея-Бисау разрабатывает рамочную стратегию сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр окружающей среды, биоразнообразия и действий по борьбе с изменением климата Гвинея-Бисауна Вириату Луиш Суареш Кассама в кулуарах 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"В нашей стране есть нефть и газ, но их добыча пока не начата. Азербайджан обладает значительным опытом в этой области, поэтому мы начали разрабатывать рамочную стратегию сотрудничества по данному направлению",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Qvineya-Bisau Azərbaycanla neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq üzrə strategiya hazırlayır"
Версия на английском языке Minister: Guinea-Bissau preparing strategy for oil, gas co-op with Azerbaijan

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