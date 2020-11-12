Министр: Годовая добыча на Шах-Дениз увеличится до 27 млрд кубометров

По завершении проекта Трансадриатического газопровода (ТАР) азербайджанский природный газ впервые поступит на европейский рынок вслед за рынками Грузии и Турции

"По завершении проекта Трансадриатического газопровода (ТАР) азербайджанский природный газ впервые поступит на европейский рынок вслед за рынками Грузии и Турции. Доставка 16 миллиардов кубометров газа турецким и европейским потребителям через Южный газовый коридор стала реальностью, Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP имеют потенциал для расширения, что позволит транспортировать дополнительные объемы газа в будущем. Было отмечено, что экспорт газа в Турцию за первые десять месяцев этого года увеличился на 20%".

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе круглого стола министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По его словам, разработанные Азербайджаном энергетические проекты изменили энергетическую карту региона и Европы. Наша главная цель - обеспечить энергетическую безопасность и внести свой вклад в глобальное развитие за счет тесного сотрудничества в этом процессе между странами-производителями, странами-транзитерами и странами-потребителями.

"Ожидается, что добыча газа в нашей стране, которая в этом году прогнозируется на уровне 38 миллиардов кубометров, в 2024 году достигнет примерно 50 миллиардов кубометров. Годовой объем добычи на месторождении "Шах-Дениз", являющемся источником ресурсов для Южного газового коридора, по прогнозам вырастет до 19 миллиардов кубометров в этом году и до 27 миллиардов кубометров в 2024 году", - сказал он.