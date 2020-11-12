О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: Годовая добыча на Шах-Дениз увеличится до 27 млрд кубометров

Министр: Годовая добыча на Шах-Дениз увеличится до 27 млрд кубометров По завершении проекта Трансадриатического газопровода (ТАР) азербайджанский природный газ впервые поступит на европейский рынок вслед за рынками Грузии и Турции
Энергетика
12 ноября 2020 г. 08:39
Министр: Годовая добыча на Шах-Дениз увеличится до 27 млрд кубометров
Пярвиз Шахбазов

"По завершении проекта Трансадриатического газопровода (ТАР) азербайджанский природный газ впервые поступит на европейский рынок вслед за рынками Грузии и Турции. Доставка 16 миллиардов кубометров газа турецким и европейским потребителям через Южный газовый коридор стала реальностью, Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP имеют потенциал для расширения, что позволит транспортировать дополнительные объемы газа в будущем. Было отмечено, что экспорт газа в Турцию за первые десять месяцев этого года увеличился на 20%".

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе круглого стола министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По его словам, разработанные Азербайджаном энергетические проекты изменили энергетическую карту региона и Европы. Наша главная цель - обеспечить энергетическую безопасность и внести свой вклад в глобальное развитие за счет тесного сотрудничества в этом процессе между странами-производителями, странами-транзитерами и странами-потребителями.

"Ожидается, что добыча газа в нашей стране, которая в этом году прогнозируется на уровне 38 миллиардов кубометров, в 2024 году достигнет примерно 50 миллиардов кубометров. Годовой объем добычи на месторождении "Шах-Дениз", являющемся источником ресурсов для Южного газового коридора, по прогнозам вырастет до 19 миллиардов кубометров в этом году и до 27 миллиардов кубометров в 2024 году", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Şahdəniz”dən illik hasilat 27 mlrd kubmetrə qədər artacaq"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азерэнержи усилил работы в связи с растущим спросом
"Азерэнержи" усилил работы в связи с растущим спросом
11 ноября 2020 г. 21:35
ОПЕК снизил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане
ОПЕК снизил прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане
11 ноября 2020 г. 20:56
Страны ОПЕК в октябре увеличили нефтедобычу за счет Ливии, Ирака и Нигерии
Страны ОПЕК в октябре увеличили нефтедобычу за счет Ливии, Ирака и Нигерии
11 ноября 2020 г. 18:24
ОПЕК снизил прогноз добычи нефти в странах не ОПЕК
ОПЕК снизил прогноз добычи нефти в странах "не ОПЕК"
11 ноября 2020 г. 18:11
Абдельмаджид Аттар: В 2020 году спрос на сырую нефть снизится на 9,5 млн баррелей
Абдельмаджид Аттар: В 2020 году спрос на сырую нефть снизится на 9,5 млн баррелей
11 ноября 2020 г. 18:10
ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020-2021 годы
ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020-2021 годы
11 ноября 2020 г. 17:55
Как избежать отравления угарным газом?
ФотоКак избежать отравления угарным газом?
11 ноября 2020 г. 17:05
Две основные причины массового закрытия отраслевыми гигантами своих НПЗ
Две основные причины массового закрытия отраслевыми гигантами своих НПЗ
11 ноября 2020 г. 15:49
По TANAP в Турцию поставлено 7 млрд кубометров газа на конец сентября
По TANAP в Турцию поставлено 7 млрд кубометров газа на конец сентября
11 ноября 2020 г. 15:41
Цена нефти Brent впервые за два месяца поднялась выше 45 долларов
Цена нефти Brent впервые за два месяца поднялась выше 45 долларов
11 ноября 2020 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi