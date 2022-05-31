Министр энергетики встретился с советником заместителя госсекретаря США

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках "Бакинской энергетической недели" принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.
Об этом Report сообщили в министерстве.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, касающимся деятельности Южного газового коридора, транспортировки природного газа в Турцию и европейские страны, а также расширения коридора.
В ходе беседы была представлена информация о реализуемых и планируемых проектах по производству, а также экспорту электроэнергии и водорода из возобновляемых источников энергии.