Министр энергетики встретился с советником заместителя госсекретаря США

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках "Бакинской энергетической недели" принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках "Бакинской энергетической недели" принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, касающимся деятельности Южного газового коридора, транспортировки природного газа в Турцию и европейские страны, а также расширения коридора.

В ходе беседы была представлена информация о реализуемых и планируемых проектах по производству, а также экспорту электроэнергии и водорода из возобновляемых источников энергии.