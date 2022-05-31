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Министр энергетики встретился с советником заместителя госсекретаря США

Министр энергетики встретился с советником заместителя госсекретаря США Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках "Бакинской энергетической недели" принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.
Энергетика
31 мая 2022 г. 19:10
Министр энергетики встретился с советником заместителя госсекретаря США

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов в рамках "Бакинской энергетической недели" принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, касающимся деятельности Южного газового коридора, транспортировки природного газа в Турцию и европейские страны, а также расширения коридора.

В ходе беседы была представлена информация о реализуемых и планируемых проектах по производству, а также экспорту электроэнергии и водорода из возобновляемых источников энергии.

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Версия на английском языке Minister of Energy of Azerbaijan meets with Deputy Assistant Secretary for Bureau of Energy Resources
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri ABŞ dövlət katibi müavininin müşaviri ilə görüşüb

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