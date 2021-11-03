Министр энергетики встретился с менеджером Всемирного банка по Азербайджану

09:26

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с менеджером Всемирного банка по Азербайджану Сарой Майкл.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече были обсуждены двусторонние отношения, совместные проекты и перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из меморандума о взаимопонимании, заключенного между министерством и международной финансовой корпорацией-членом Группы Всемирного банка (МФК) о сотрудничестве в области использования ветряной энергии в море, оценки потенциала ветряной энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря и разработки дорожной карты в области использования этой энергии.

Была выражена уверенность в том, что совместные усилия внесут вклад в развитие выработки “зеленой энергии” в Азербайджане.