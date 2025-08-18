Министр энергетики Украины: Киев обсуждает с Баку новые поставки природного газа

Украина ведет переговоры с Азербайджаном о новых поставках природного газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Украина продолжает переговоры с Азербайджаном о новых поставках природного газа, а также обсуждает возможность закачки газа нерезидентами в украинские подземные хранилища и сотрудничество в сфере добычи в рамках Украинско-американского фонда восстановления", - заявила Гринчук.

"Ведем переговоры, азербайджанцы в этом заинтересованы", - добавила министр.

Она допустила, что новые поставки могут состояться еще до начала отопительного сезона: "Если успеем, новый контракт заключим, тогда продолжим".

Гринчук также сообщила, что ведутся переговоры по закачке газа нерезидентами в подземные хранилища Украины и о проектах добычи в рамках Украинско-американского фонда восстановления.

"Мы работаем с партнерами, у нас сейчас продолжаются технические консультации и по проектам с нашими газовыми хранилищами, чтобы увеличивать долю стран-партнеров в их использовании, и по проектам по добыче в рамках фонда восстановления", - сказала министр.

Как сообщалось, в конце июля 2025 года Группа "Нафтогаз" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR. "Нафтогаз" отметил, что также впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, речь идет о небольшом по объему, но стратегически важном шаге, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству.