Министр энергетики Турции прибудет в Баку

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез прибудет в Баку для участия в 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез прибудет в Баку для участия в 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

В рамках визита Донмез проведет двусторонние встречи, в том числе с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон. Он также намерен пригласить коллег и представителей сектора на Газовый саммит, который состоится 14 февраля в Стамбуле.

Напомним, что на завтрашнем заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку ожидается участие представителей международных энергетических компаний и финансовых институтов.