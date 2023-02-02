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Министр энергетики Турции прибудет в Баку

Министр энергетики Турции прибудет в Баку Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез прибудет в Баку для участия в 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 13:17
Министр энергетики Турции прибудет в Баку

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез прибудет в Баку для участия в 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

В рамках визита Донмез проведет двусторонние встречи, в том числе с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон. Он также намерен пригласить коллег и представителей сектора на Газовый саммит, который состоится 14 февраля в Стамбуле.

Напомним, что на завтрашнем заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку ожидается участие представителей международных энергетических компаний и финансовых институтов.

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Версия на английском языке Minister of Energy of Turkiye to visit Baku
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin energetika naziri Bakıya səfər edəcək

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