Министр энергетики США: "Рост сланцевой добычи не угрожает мировому рынку нефти"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Мировая экономика окажется в состоянии "проглотить" американскую сланцевую нефть. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сказал министр энергетики США Рик Перри, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Он также отметил, что реформы, проводимые в таких странах, как Саудовская Аравия и Мексика, потенциально смогут повысить потребление и стимулировать инновации. Поэтому "лучшие дни для нас еще впереди".

Кроме того, Перри поставил под сомнение прогноз Энергетической информационной администрации (EIA) о том, что в этом году объем добычи нефти в стране вырастет до исторического рекорда в 10,3 млн баррелей в день.

После заявлений министра, Brent на мировом рынке впервые, после 2 декабря 2014 года, достигла рекордного значения в 71,05 долларов/баррель.