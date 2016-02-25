Министр энергетики США назвал начало экспорта газа важным этапом "газовой революции"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Отправка на экспорт первой партии сжиженного сланцевого газа, добытого в США, - "это большой день" для американских газодобывающих компаний. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на проходящей в Хьюстоне (штат Техас) конференции представителей нефтегазовой промышленности CERAWeek министр энергетики США Эрнест Монис.

Комментируя отправку в среду в Бразилию первого танкера со сжиженным газом, он отметил, что в ближайшие годы США превратятся в крупного экспортера газа. "Это большой день в произошедшей у нас революции в добыче природного газа, - заявил он. - Революционные изменения в добыче сланцевого газа произошли в последнее десятилетие. Объем добычи у нас растет очень быстрыми темпами. Сейчас природный газ стал основным топливом при производстве электроэнергии".

Ранее в ходе конференции CERAWeek президент маркетинговой службы Cheniere Мег Джентл сообщила об отправке танкера танкера Asia Vision с 3 млрд. кубических футов (84,7 млн. кубометров) сжиженного сланцевого газа. По словам Джентл, первые партии предназначенного на экспорт сжиженного сланцевого газа из-за высокого содержания в нем этана могут найти покупателей только в Бразилии, Японии, Корее, Испании и нескольких других европейских странах, где есть возможности для его использования. Она отметила, что после ввода в эксплуатацию терминала Sabine Pass в штате Техас весной нынешнего года компания Cheniere начнет экспортировать излишки газа, добытого компанией BG Group.

По оценке американских аналитиков из компании Wood Mackenzie Ltd, объем американского экспорта сжиженного газа в страны Европы к 2020 году может достичь 32 млн. тонн.