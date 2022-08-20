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Министр энергетики США надеется на твердую позицию Европы в запрете запуска СП-2

Министр энергетики США надеется на твердую позицию Европы в запрете запуска СП-2 Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выразила надежду, что позиция европейских лидеров в отношении Северного Потока-2 будет и в дальнейшем жесткой и исключит возможность его запуска, несмотря на тяжелую ситуацию с энергоресурсами.
Энергетика
20 августа 2022 г. 17:16
Министр энергетики США надеется на твердую позицию Европы в запрете запуска СП-2

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выразила надежду, что позиция европейских лидеров в отношении Северного Потока-2 будет и в дальнейшем жесткой и исключит возможность его запуска, несмотря на тяжелую ситуацию с энергоресурсами.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина.

"Все лидеры, с которыми я общалась, мои коллеги в ЕС, полны решимости не повторять ошибок прошлого", – сказала Грэнхолм в интервью Украинской службе Голоса Америки.

При этом она отметила, что европейские лидеры намерены отказаться от топлива из России, использующей энергию как оружие, и перейти к чистой энергии, а диверсификация источников топлива должна стать одним из направлений многосторонней стратегии развития.

"Вторжение России является ярким примером того, почему страны должны отойти от неустойчивости топлива из стран, не заботящихся о наших интересах, а также от неустойчивости ископаемого топлива. Если мы хотим быть энергетически безопасными и энергонезависимыми, это значит, что мы должны производить собственную энергию", – убеждена Грэнхолм.

"Возможно, переход к чистой энергии станет лучшим мирным планом, когда-либо знало человечество", – отметила министр.

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Версия на английском языке US Energy Secretary hopes for Europe's firm stance over ban of Nord Stream-2

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