Министр энергетики Саудовской Аравии не приедет на форум в Давосе

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не сможет принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами саудовской делегации.

"Планы министра изменились, в этом году он не сможет посетить форум", — сказал собеседник агентства, не уточнив причин такого решения.

Ряд участников в этом году уже отказались от поездки в Давос. В частности, делегация администрации США не поедет в Давос из-за шатдауна, не ожидается и визит на форум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне ситуации с Brexit, а также президента Франции Эммануэля Макрона, которого задержали в Париже внутренние дела, связанные с забастовками "желтых жилетов".