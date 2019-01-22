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    Министр энергетики Саудовской Аравии не приедет на форум в Давосе

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не сможет принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами саудовской делегации.

    "Планы министра изменились, в этом году он не сможет посетить форум", — сказал собеседник агентства, не уточнив причин такого решения.

    Ряд участников в этом году уже отказались от поездки в Давос. В частности, делегация администрации США не поедет в Давос из-за шатдауна, не ожидается и визит на форум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне ситуации с Brexit, а также президента Франции Эммануэля Макрона, которого задержали в Париже внутренние дела, связанные с забастовками "желтых жилетов".

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