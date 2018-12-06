Министр энергетики Саудовской Аравии: Мне не нужно ничье разрешение на сокращение добычи нефти

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Мне не нужно ничье разрешение на сокращение добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя вопрос о том, есть ли у Саудовской Аравии разрешение от президента США Дональда Трампа на сокращение добычи нефти.

"Мне не нужно разрешение ни от какого иностранного государства на сокращение добычи", - ответил аль-Фалих.

"Как я говорил ранее, президент Трамп говорит в интересах американских потребителей. США - крупнейшие потребители нефти в мире, так что он прав, что беспокоится за 20% рынка нефти. Цены на энергоносители влияют на американскую экономику. Мы видели недавнее влияние энергетики на Францию, влияние цен на нефть, курсов валют, замедления мировой экономики на развивающиеся страны", - сказал министр, комментируя позицию Трампа.

Он также отметил, что задачи, которые решают страны ОПЕК+, не могут не оказывать воздействия на мировую экономику и отдельные страны.

Отметим, что в Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года. В четверг, 6 декабря, этот вопрос будет обсуждать конференция ОПЕК, а затем, 7 декабря, все страны ОПЕК+.