Министр энергетики Саудовской Аравии: 2019 год непредсказуем для нефтяного рынка

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Ситуация на нефтяном рынке в 2019 году будет очень непредсказуемой.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме Future Investment Initiative.

По словам министра, неопределенности имеются как со стороны поставок, так и спроса.

Ранее Халид аль-Фалих говорил, что по некоторым оценкам, в 2019 году может снова начаться рост запасов, в связи с увеличением нефтедобычи в странах, которые не входят в сделку ОПЕК+.

Министр Саудовской Аравии еще раз подтвердил намерение 25 стран, входящих в сделку ОПЕК+, продолжать балансировку рынка как путем увеличения, так и снижения добычи в случае необходимости.

"Мы постоянно следим за ситуацией, и я могу уверить, что мы намерены придерживаться курса на балансировку рынка", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.