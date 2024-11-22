Министр энергетики: С декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12

Азербайджан уже поставляет нефть примерно в 30 стран, а с декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12.

Азербайджан уже поставляет нефть примерно в 30 стран, а с декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов заявил на энергетическом форуме в Стамбуле на сессии "Вызовы и возможности для устойчивого будущего".

Шахбазов также коснулся роли энергетических инициатив председательства COP29 в ускорении глобального энергоперехода. Он подчеркнул, что Азербайджан реализует амбициозные проекты в этой области. По его словам, в рамках национальной программы развития возобновляемой энергии планируется строительство объектов мощностью 2 ГВт до 2027 года, что позволит высвободить 1,2 млрд кубометров газа для экспорта.

Министр также сообщил, что по инициативе Болгарии обсуждаются поставки "зеленой энергии" из Грузии в Турцию и Европу.