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Министр энергетики: С декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12

Министр энергетики: С декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12 Азербайджан уже поставляет нефть примерно в 30 стран, а с декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 20:19
Министр энергетики: С декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12

Азербайджан уже поставляет нефть примерно в 30 стран, а с декабря число стран-импортеров азербайджанского газа достигнет 12.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов заявил на энергетическом форуме в Стамбуле на сессии "Вызовы и возможности для устойчивого будущего".

Шахбазов также коснулся роли энергетических инициатив председательства COP29 в ускорении глобального энергоперехода. Он подчеркнул, что Азербайджан реализует амбициозные проекты в этой области. По его словам, в рамках национальной программы развития возобновляемой энергии планируется строительство объектов мощностью 2 ГВт до 2027 года, что позволит высвободить 1,2 млрд кубометров газа для экспорта.

Министр также сообщил, что по инициативе Болгарии обсуждаются поставки "зеленой энергии" из Грузии в Турцию и Европу.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s gas export to reach 12 countries, says Energy Minister
Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika naziri: "Azərbaycanın qaz satdığı ölkələrin sayı 12-yə çatacaq"

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