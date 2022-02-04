Министр энергетики Румынии: Планы по расширению ЮГК имеют особое значение

ЮГК оказал значительное влияние на условия безопасности газоснабжения Европы

Румыния с самого начала решительно поддерживала проект Южного газового коридора. ЮГК оказал значительное влияние на условия безопасности газоснабжения Европы.

Об этом Report заявил министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску.

По словам министра, Румыния уже в пятый раз участвует в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора, которые ежегодно проводятся в Баку.

"Румыния заинтересована в участии в усилиях, направленных на реализацию второй фазы развития Южного газового коридора, и еще раз заявить на VIII заседании Консультативного совета ЮГК о конкретном предложении по включению транспортной инфраструктуры, предлагаемой интерконнектором между Румынией и Болгарией и газопроводом BRUA (Болгария — Румыния — Венгрия — Австрия) в планы расширения Южного газового коридора в сторону Балкан и Центральной Европы", - добавил он.

По словам министра энергетики Румынии, планы по расширению Южного газового коридора имеют особое значение, поскольку необходимы новые поставщики газа для балканских стран и стран Юго-Восточной Европы, которые все еще остаются в зависимости от одного поставщика. Эти планы развития, как предполагает министр, должны как можно скорее использовать возможности и потребности европейского газового рынка, "учитывая четкое направление, установленное Европейским Союзом для энергетического сектора с целью ограничения использования ископаемых видов топлива для достижения низкоуглеродной экономики".

"Мы убеждены, что это предложение соответствует стратегии развития Южного газового коридора, и желаем положительной оценки, а также поддержки и открытости для начала обсуждения в ближайшем будущем между всеми заинтересованными сторонами вариантов, которые мог бы обеспечить IGB и газопровод BRUA",- заявил министр.