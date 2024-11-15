Министр энергетики Румынии: Молдова может стать участником проекта Black Sea Energy

Коридор зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Европа (Black Sea Energy) является энергетическим мостом, который обеспечит Европу безопасной, доступной и экологичной энергией, к этому проекту может присоединиться и Молдова.

Коридор зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Европа (Black Sea Energy) является энергетическим мостом, который обеспечит Европу безопасной, доступной и экологичной энергией, к этому проекту может присоединиться и Молдова.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа на министерской встрече по энергетическим инициативам СOP29 в Баку.

Он отметил, что глобальные инвестиции в инфраструктуру зеленой энергии оцениваются в триллионы долларов США.

"И нам нужно мобилизоваться больше, чем когда-либо, но у нас недостаточно времени. Нам также нужна готовность действовать и превращать эти прекрасные обещания в проекты, провода и новые мегаватты в наших системах для наших людей", - сказал министр.

Он признал сложность этого процесса, но заявил о готовности Румынии "ответить на этот призыв вместе с Азербайджаном, Грузией, Венгрией, а теперь и с Болгарией, а возможно, и Молдовой".

"Мы сформируем этот зеленый коридор, соединяющий Центральную Азию с Европой, который будет служить энергетическим мостом. Мы надеемся, что этот пример послужит другим континентам и другим странам, чтобы они становились все более и более связанными, потому что он действительно будет поставлять энергию, которая станет более безопасной, более доступной и более зеленой",- сказал Бурдужа.