О нас

Министр энергетики Румынии: Молдова может стать участником проекта Black Sea Energy

Министр энергетики Румынии: Молдова может стать участником проекта Black Sea Energy Коридор зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Европа (Black Sea Energy) является энергетическим мостом, который обеспечит Европу безопасной, доступной и экологичной энергией, к этому проекту может присоединиться и Молдова.
Энергетика
15 ноября 2024 г. 12:16
Министр энергетики Румынии: Молдова может стать участником проекта Black Sea Energy

Коридор зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Европа (Black Sea Energy) является энергетическим мостом, который обеспечит Европу безопасной, доступной и экологичной энергией, к этому проекту может присоединиться и Молдова.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа на министерской встрече по энергетическим инициативам СOP29 в Баку.

Он отметил, что глобальные инвестиции в инфраструктуру зеленой энергии оцениваются в триллионы долларов США.

"И нам нужно мобилизоваться больше, чем когда-либо, но у нас недостаточно времени. Нам также нужна готовность действовать и превращать эти прекрасные обещания в проекты, провода и новые мегаватты в наших системах для наших людей", - сказал министр.

Он признал сложность этого процесса, но заявил о готовности Румынии "ответить на этот призыв вместе с Азербайджаном, Грузией, Венгрией, а теперь и с Болгарией, а возможно, и Молдовой".

"Мы сформируем этот зеленый коридор, соединяющий Центральную Азию с Европой, который будет служить энергетическим мостом. Мы надеемся, что этот пример послужит другим континентам и другим странам, чтобы они становились все более и более связанными, потому что он действительно будет поставлять энергию, которая станет более безопасной, более доступной и более зеленой",- сказал Бурдужа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı nazir: “Moldova “Black Sea Energy” layihəsinə qatıla bilər”

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi