Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), начавшаяся 11 ноября в Баку, с первых дней работы продемонстрировала значимый прогресс в борьбе с изменением климата. Впервые был достигнут исторический консенсус по одной

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) с первых дней работы продемонстрировала значимый прогресс в борьбе с изменением климата - достигнут исторический консенсус по одному из пунктов самой сложной темы - статье 6 Парижского соглашения.

Участники конференции, среди которых главы государств, министры, представители международных НПО и молодые экоактивисты отмечают высокий уровень организации мероприятия и приверженность председателя COP29 достижению долгосрочных результатов в климатических вопросах.

Среди участников и министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа. В интервью Report глава ведомства рассказал о том, об ожиданиях от COP29, о сотрудничестве между Азербайджаном и Румынией в энергетическом секторе, а также поделился своими мыслями о проекте создания зеленого энергокоридора - "Черноморского подводного кабеля" (Black Sea Energy) и других инициатив.

- Какие у вас ожидания от климатической конференции COP29, что можете сказать об усилиях Азербайджанского председательства и международного сообщества на конференции по борьбе с изменением климата?

- Могу с уверенностью сказать, что конференция проходит как нельзя кстати. Мы возлагали большие надежды на проведение этого мероприятия, и Азербайджан превзошел все ожидания благодаря отличной организации. Поздравляю с этим президента Азербайджана Ильхама Алиева и моего коллегу, министра энергетики страны Пярвиза Шахбазова.

На COP29 чувствуется вовлеченность всех участников как в организационные аспекты, так и в достижение результативных климатических переговоров. Могу представить, каким вызовом является прием более 70 000 человек - больше, чем ожидалось.

Весь мир пристально следит за событиями в Баку и задается вопросами: "Что предпримут лидеры? Смогут ли они перейти от слов к конкретным решениям по климатическому финансированию?" В конечном итоге, граждане ожидают снижения цен на энергоресурсы и коммунальные услуги, а компании - более конкурентоспособную энергию. Именно этого мы и должны добиться.

На COP29 создается уникальная возможность для Румынии - подписание контрактов на строительство двух крупных ядерных реакторов, а также еще двух дополнительных реакторов в Чернаводе. Эти проекты обеспечат базовую выработку 1400 мегаватт чистой энергии, что планируется завершить к 2032 году. Это ответственный шаг вперед.

Поэтому для меня Баку всегда будет ассоциироваться с важными событиями и большим успехом. Нашим гражданам нужны конкретные инвестиции и финансирование. Мы переходим от слов к реальным действиям.

- На какой стадии находится реализация проекта подводного "зеленого" энергетического кабеля через Черное море и какова стоимость данной инициативы по результатам предварительного технико-экономического обоснования?

- Прежде всего, стоит отметить, что это критически важный проект для всех нас - Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии. Этот кабель можно назвать воротами Азербайджана в Европу. Хочу, чтобы вы рассматривали Румынию как вашего самого надежного партнера в нашем регионе. Я думаю, что наше стратегическое партнерство с Азербайджаном в рамках ЕС началось еще в 2009 году.

Для Румынии "зеленый коридор" - это вопрос энергетической безопасности, потому что проект диверсифицирует наши энергетические маршруты. Это также экологически чистая и более дешевая энергия. Чем больше энергетических маршрутов мы сможем развить, тем дешевле будет энергия. А это, в свою очередь, важно для наших граждан, которые хотят, чтобы компании были конкурентоспособными, а уровень жизни - высоким.

Мы провели новое межведомственное совещание, на котором нам были представлены дополнительные результаты от Chessy, подрядчика по подготовке проекта. Мы также рассматриваем возможность использования волоконно-оптического кабеля.

Болгария в процессе присоединения к этой инициативе, Молдова тоже заинтересована в проекте.

Пока еще слишком рано говорить о точных цифрах. Думаю, что речь идет о нескольких миллиардах, но окончательной оценки еще нет. Суть в том, что, независимо от стоимости, нельзя назначать цену за энергетическую безопасность. Поэтому я надеюсь, что все четыре государства профинансируют проект.

Также надеюсь, что Европейская комиссия примет участие в финансировании, потому что, как вы знаете, в декабре 2022 года в Бухаресте эта инициатива была запущена с участием Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии.

Так что даже вчера на встрече с ЕС я призывал найти решение и обеспечить необходимые финансирование.

- Между Азербайджаном и Румынией был подписан контракт на поставки газа. Было ли продлено данное соглашение на предстоящий осенне-зимний сезон, как в целом вы оцениваете сотрудничество с Азербайджаном в этой сфере?

- Официально мы этого еще не делали, но на основе всех наших обсуждений с моим коллегой в мой прошлый визит в Баку, это скорее формальность.

По сути, продление будет происходить по мере необходимости. На данный момент Румыния покрывает свое потребление за счет добычи газа на суше и в прибрежной зоне, а в 2027 году мы планируем удвоить добычу благодаря проекту Neptune Deep в Черном море. Если возникнет необходимость, мы всегда могли рассчитывать на вашу страну как надежного партнера, и уверены, что можем продолжать полагаться на Азербайджан, так же как и Азербайджан может полагаться на Румынию.

- Не могли бы поделиться своим видением сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ)?

-У нас совпадающие цели. Румыния устанавливает много фотоэлектрических панелей и ветряных турбин. В общей сложности мы сейчас финансируем около 10 000 мегаватт, которые должны быть построены в течение трех - пяти, может, шести лет.

Знаю, что у Азербайджана такие же амбициозные планы, поэтому я думаю, что здесь есть много возможностей для применения передового опыта. Кроме того, мы - первая страна на Черном море, где принят закон об оффшорной ветряной энергетике, что будет способствовать привлечению инвестиций. Мы надеемся получить первые концессии на Черном море до конца следующего года, что позволит нам к 2032 году иметь первые ветряные фермы здесь.

Опять же, есть возможности для сотрудничества с Азербайджаном для совместных усилий по общим поставкам, чтобы снизить затраты и действительно построить этот энергетический мост. Это наша мечта - создать энергетический мост между Баку и Бухарестом.

- Вы подразумеваете покупку у Азербайджана "зеленой" энергии и ее экспорт в третьи страны?

- Это тоже, помимо того, что мы производим на месте, будет еще и здесь, в Азербайджане. Основная цель энергетического коридора - обеспечить доступ к экологически чистой энергии с обеих сторон этого моста.

- Сохраняет ли свою актуальность проект строительства в порту Констанца терминала сжиженного природного газа с участием Азербайджана?

- На мой взгляд, это был бы крайне востребованный проект. Мы обсуждали его в прошлый раз. Я знаю, что у нас уже подготовлено технико-экономическое обоснование, так что мы понимаем, что он предполагает.

Остается лишь найти подходящее сочетание источников финансирования. Этот проект дополняет "Вертикальный коридор" и многие другие инициативы, а также позволяет Азербайджану эффективно использовать ресурсы, которые, вероятно, имеют ограниченное окно возможностей.

Мир постепенно отказывается от использования ископаемых видов топлива, уголь заменяется, а газ становится важным переходным источником энергии. Ядерная энергетика, возможно, станет решением в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В то же время Румыния полностью и безоговорочно поддерживает этот проект - нам просто нужно обеспечить финансирование.

Предполагаю, что наиболее затратная часть проекта связана с инфраструктурой между Азербайджаном и Грузией, и именно здесь кроется ключ к его успешной реализации. Лично я полностью поддерживаю этот проект.

Назрин Бабаева

Нигяр Аббасова