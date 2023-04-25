Министр энергетики Румынии: Азербайджан является нашим стратегическим партнером

Азербайджан является стратегическим партнером для Румынии.

Азербайджан является стратегическим партнером Румынии.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэл Попеску заявил журналистам.

"Между странами налажены долгосрочные отношения. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности региона", - добавил министр.

Он высоко оценил подписанный сегодня в Софии меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), отметив, что к началу 2027 года Румыния внесет вклад в инициативу "Кольцо солидарности" и весь регион.

Министр энергетики добавил, что Румыния менее зависима от российского газа и обеспечивает за счет производства 80-85 процентов своих потребностей, а в "Кольце солидарности" будет играть роль транзита.

"Вот почему я упоминаю Молдову и Украину, потому что они также находятся в регионе и нуждаются в поддержке для обеспечения безопасности поставок",- сказал Вирджил-Даниэл Попеску.